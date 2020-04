Puertas abiertas a la estupidez

Las lecciones españolas que deben aprenderse y hasta figurar de alguna manera en los libros de texto de los próximos cursos académicos, deben incorporar algunas vivencias y peculiaridades nacionales, también compartidas por otros países. Una de ellas es que no se puede olvidar la tercera ley de Newton, cuya redacción más común y asequible es la de que: “A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de signo contrario”, porque como ya no hay clases de latín en el bachillerato, y muy pocas en las universidades, la de actioni contrariam semper aequalem esse reactionem es más inasequible para la gente corriente.

Y quienes en condiciones normales de presión y temperatura abominaban de la injerencia de los gobiernos en la economía, ahora no solo la aceptan sino que exigen imperiosos que ‘papá Estado’ les ayude. Porque como ya habían descubierto los clásicos, in medio virtus. En la Europa moderna este principio lo aplicó la derecha demócrata cristiana y la izquierda socialdemócrata. Su desconocimiento llevó a Albert Rivera a estrellarse contra la rompiente porque se dejó llevar por los arrullos de demonios y hasta de diablillos de andar por casa disfrazados de glamurosas sirenas.

Esta emergencia sanitaria está dejando a la humanidad varias lecciones, pero sobre todo al mundo capitalista (porque el llamado ‘tercer mundo’ tiene sus propias maldiciones y penas que pasan desapercibidas en los norte, paludismo, malaria, fiebre amarilla, ébola…). Quizás la más importante sea que el mejor estado no es el menor estado, sino justo lo contrario. Porque no es lo mismo estar a las duras que las maduras.

Acciones temerarias y soberbias que ahora están pasando factura, aunque se ignoren a propósito, son entre otras muchas el arrinconamiento y ninguneo de la salud pública o la irresponsable y cruel venta a fondos buitre de viviendas sociales en Madrid, dos puntas de iceberg.

La salud pública es un concepto, como un escudo para evitar el lanzazo, que engloba la prevención de la enfermedad, la protección y la promoción de la salud, que cuenta con instrumentos como los servicios de epidemiología, de seguridad alimentaria, de sanidad ambiental, etcétera. Y todo eso está desarbolado en toda España, porque, en efecto, no hay fronteras territoriales, ni municipales ni autonómicas, para el papanatismo, la irresponsabilidad y la incompetencia. Luego están la atención primaria y la hospitalaria. Pero sucesivos gobiernos regionales se han obsesionado solamente en reducir las listas de espera, trabajando al revés de lo que dicta la ciencia y la experiencia: de arriba a abajo, en vez de abajo hacia arriba.

La situación hoy de la salud pública en España ha retrocedido décadas desde que la implementó el ministro socialista Ernest Lluch, autor (con su equipo de expertos) de la innovadora ley que creó el Sistema Nacional de Salud. ¿No serían menores las listas de espera si hubiera funcionado el cortafuegos de la prevención en la detección temprana de la diabetes, la contaminación medio ambiental, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, las drogodependencias, las patologías mentales…?

Un aún reciente episodio madrileño, la obsesión enfermiza del PP contra cualquier iniciativa de la alcaldesa Manuela Carmena, llevó a la derecha a proclamar orgullosamente que la contaminación, los humos y lo ruidos del tráfico, eran una seña de identidad de la capital, y que no estaba demostrado que la contaminación matara. ¿No se acuerdan?

Los trucos para disimular la elevada polución del aire sin duda alguna tiene repercusiones en la salud de los madrileños: los enemigos ‘invisibles’ sólo suelen verse cuando ya es tarde y hay que engrosar las ‘listas de espera’.

Una de las primeras voces (si no la primera) que ha clamado públicamente y con claridad en este desierto y a propósito de la pandemia del Covid-19 ha sido la del doctor Antonio Zapatero, jefe médico del hospital de Ifema, en una entrevista con El HuffPost: “No hemos dado a la salud pública la importancia que tiene”. Pero no solamente no se le ha dado la importancia que tiene, sino que se ha ido llevando a cabo su minucioso desmantelamiento… en prácticamente todas las comunidades autónomas. “Los sanos y los curados no son negocio”, me dijo una vez un médico de la privada harto de ron.