Pues Macron diría: “Son gilipollés…”

Por eso, por ese gen socialdemócrata, por ese bienestar social que depende de la distribución de los impuestos, la derecha no dice claramente a los mayores y/ o dependientes: nuestro proyecto es privatizar las pensiones, hacer inviable la sanidad pública, acosar a la universidad pública, que las familias se ocupen de los familiares aunque no puedan…. Y buena suerte.

Muchos votantes socialistas desencantados les vieron como una alternativa. También, es verdad, muchos populares de centro izquierda, que haberlos, haylos, como las meigas en Galicia, aunque no se hagan notar. Cada pensionista, cada mujer que cobre una pensión no contributiva, cada uno que necesite atención médica de calidad y gratuita, cada estudiante sin recursos, desde la niñez a la universidad, le da gracias cada día al Estado de Bienestar.

Cortemos, o separemos, las ramas de los árboles que no dejan ver ni el bosque ni el árbol. La idea, concreta y reiterada, no fue atendida. Rivera ya no era reformista, liberal y socialdemócrata. Había virado a estribor y ahora era netamente conservador. Ya su objetivo no era cambiar la vieja política, la regeneración ética y moral, y la vía progresista, sino simplemente disputarle el espacio electoral al PP.

Veía más fácil y cercano, se supone, llegar a la Moncloa como inquilino pasando por encima de Pablo Casado (el famoso sorpasso), que compitiendo con Pedro Sánchez. Esa deriva le llevó a hacerse la foto de Colón, con el PP… y con VOX. Manuel Valls, catalán, exprimer ministro francés con Hollande y el fichaje estrella de Rivera para Cataluña, fue a Colón, pero cuando se dio cuenta de la magnitud del error y de la encerrona, se negó a salir en la instantánea. Desde ese momento, comenzó su alejamiento de Ciudadanos.

O sea, que Albert Rivera y Pablo Casado han basado toda su estrategia en empujar a Pedro Sánchez hacía un indeseado pacto con Pablo Iglesias, para poder demonizarle mejor.