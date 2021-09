Carles Puigdemont comparecerá ante el juez a partir de las 14:00 horas

El letrado de Puigdemont asegura que su defendido confía en poder quedar hoy en libertad. “Lo he encontrado bien y con confianza de que la situación pueda ser resuelta lo antes posible. Espera poder salir en libertad, confiamos en que pueda ser hoy”, ha explicado. Puigdemont se encuentra encarcelado en la prisión de alta seguridad de Sassari, explicaron a Efe fuentes de la Policía italiana, a pocos kilómetros de distancia del Tribunal de Apelación.

Otro de los abogados de Puigdemont, Simon Beckaert , asegura que uno de los argumentos que incluirán en la demanda es que la justicia española “prometió” al TGUE que la euroorden contra Puigdemont había quedado “suspendida”, tal como recogió el propio tribunal en el auto que dictó el 30 de julio, cuando retiró la inmunidad al expresdiente catalán, considerando que no había riesgo de que le detuvieran.

Boye, por su parte, ha explicado que el Tribunal decidirá sobre estas medidas en un plazo de entre 24 y 72 horas y ha criticado lo que considera “un engaño” por parte de las autoridades españolas, que han mantenido activa la euroorden pese a que el Tribunal de la UE debe fallar aún sobre la decisión de la Eurocámara de aprobar el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo español.

El abogado del expresidente catalán ha asegurado que su defendido se ha movido por distintos países de Europa como Francia sin ser detenido y no entiende qué ha ocurrido en este caso.

“Alguien ha sobremotivado a los policías del aeropuerto de Cerdeña”, ha afirmado Boye, quien confía en la preparación e independencia de los jueces italianos, a los que ha enviado este consejo: “Si yo fuera juez, me leería mucho la resolución del 30 de julio, que me serviría de orientación si no quiero hacer el ridículo días después”.

Boye ha reconocido que eran conscientes de que el sistema de alerta SIS II del espacio Schengen seguía recogiendo las euroórdenes emitidas contra Puigdemont y su exconseller Toni Comín, que no ha viajado a Cerdeña, pero que daban por bueno el compromiso de las autoridades españolas que queda recogido en un auto del Tribunal europeo del pasado 30 de julio.