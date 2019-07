Puigdemont evita acudir a la protesta independentista en Estrasburgo por temor a ser detenido

Puigdemont y Comin hicieron un último intento de ser reconocidos como eurodiputados para poder tomar posesión de su escaño, pero este lunes el Tribunal General de la Unión Europea desestimó su petición alegando que no han sido declarados oficialmente diputados electos , al no cumplir el trámite de acatar presencialmente la Constitución en la Junta Electoral Central en España. El abogado de Puigdemont y Comin, Gonzalo Boye, se ha dirigido a los concentrados desde el escenario para anunciar que ninguno de los dos se desplazaría hasta allí porque no estaba garantizada “su seguridad” . El letrado ha dicho que ambos se encontraban solo “a metros” de distancia del Parlamento europeo pero sin desvelar exactamente su ubicación. Todo apunta, según la agencia Efe, a que se encuentran en la vecina ciudad alemana de Kehl, separada de Estrasburgo por el río Rin.

“No pararemos porque somos muchos, y cada vez más, los que decimos que Europa necesita un refuerzo democrático, que de esta forma Europa no nos interesa. Que una Europa donde los buenos, las voces plurales de sus ciudadanos no sólo no sean escuchadas sino que no tengan los derechos garantizados no es nuestra Europa”, ha señalado Puigdemont, procesado en España por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por impulsar el proceso independentista y el referéndum ilegal de 2017.

El expresident, que se hallaba junto al exconseller y también huido de la Justicia española Toni Comín, aseguró que su lucha “no es solo por los derechos de los catalanes, sino por los de más de 500 millones de ciudadanos europeos que deben ver si finalmente el Parlamento Europeo es o no la cámara que les representa”.

La intervención de Puigdemont ha sido ecibida con gritos de ”¡president, president!” de los miles de manifestantes presentes, que llegaron en autobuses a lo largo de esta mañana.