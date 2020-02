Puigdemont se apunta a la fiebre editorial del 'procés': 'Me explico'

El expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, publicará el 2 de abril el libro Me explico. De la investidura al exilio, un relato “no falto de autocrítica” sobre su mandato hasta que decidió huir al extranjero.

“No es un relato blanco, ni conformista ni falto de autocrítica”, señala Puigdemont en este libro, según un breve extracto que ha adelantado este jueves la editorial Penguin Random House.

El líder de JxCat admite en el libro que “lo más sencillo y cómodo” habría sido no escribirlo, pero que decidió publicarlo “no solo para entender mejor el pasado y el presente, sino, especialmente, para prepararnos para el futuro.

Puigdemont pide incluso “dosis de indulgencia y generosidad” al lector: “Pese a la honestidad y al sacrificio incuestionable de todos, en algunos pasajes de esta historia no quedamos bien. Yo tampoco, por supuesto”.

«Lo más sencillo y cómodo habría sido no escribir este libro. Durante bastante tiempo he barajado la posibilidad de guardarlo en un cajón cuya llave heredasen generaciones futuras. Si he decidido publicarlo es porque he creído que su contenido podría ser útil no solo para entender mejor el pasado y el presente, sino, especialmente, para prepararnos para el futuro. No obstante, que sea útil y positivo no significa que esté libre de algunas amarguras que todos habríamos querido ahorrarnos: no es un relato blanco, ni conformista ni falto de autocrítica. Es un relato narrado en algunos momentos de viva voz, como una narración casi en directo. Finalmente, estas páginas que leeréis, si tenéis la bondad de hacerlo, piden unas dosis de indulgencia y generosidad, puesto que, pese a la honestidad y al sacrificio incuestionable de todos, en algunos pasajes de esta historia no quedamos bien. Yo tampoco, por supuesto».