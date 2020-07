Carles Puigdemont publica un vídeo de 2017 que grabó para emitirlo si lo detenían

La meva detenció no servirà per esborrar el conflicte polític que es viu entre l’Estat i Catalunya; al contrari, contribuirà a agreujar-lo. No ens podem ni resignar ni aturar.



📍Missatge inèdit al poble de Catalunya gravat l’octubre de 2017 👉 https://t.co/hAY2VR81a1#Mexplicopic.twitter.com/16xpzVWOm9