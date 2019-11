Puigdemont y Comín reclaman al Europarlamento ocupar su escaño y el presidente replica que aplicará las leyes

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín han pedido al Parlamento europeo que se les permita ocupar el escaño de eurodiputados tras el dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia sobre el alcance de la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras. Sin embargo, el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, ha dicho que hará cumplir las leyes como hasta ahora.

Nosotros aplicaremos las leyes. Lo hemos hecho hasta ahora según la jurisprudencia y las leyes y lo haremos en el futuro de acuerdo a las decisiones que esperamos de otras instituciones”, ha declarado en una rueda de prensa Sassoli, al ser preguntado por la carta, que aún no ha llegado a la sede europarlamentaria, pero que la defensa ha confirmado que ha enviado.

Sassoli aludía así al hecho de que las opiniones del abogado europeo no son vinculantes para el Tribunal con sede en Luxemburgo, por lo que no tienen un efecto sobre las reglas de la Eurocámara y tendrán que esperar a ver cuál es la sentencia definitiva y cómo afecta a la actividad de la institución. “Esa es la tarea de un parlamento, no solo hacer las leyes sino respetarlas”, ha zanjado el presidente de la Eurocámara, tras explicar que hasta ahora ha actuado conforme “a la experiencia, la tradición y las leyes vigentes”.

En la carta, los abogados de la defensa de Puigdemont y de Comín se dirigen a Sassoli y a la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara para reclamar el acceso de los dos políticos a los escaños de manera provisional mientras se resuelve la causa en los Tribunales.

En sus conclusiones sobre el caso Junqueras, el Abogado General consideró que el líder de ERC debió ser considerado eurodiputado desde el momento en que se proclamaron los resultados de las elecciones europeas de mayo y, por tanto, acceder a la inmunidad. Las conclusiones no son vinculantes para el TUE, aunque en la mayoría de los casos la sentencia definitiva sigue la línea marcada.

Hasta ahora, los servicios legales de la Eurocámara han defendido que las reglas para recoger el acta de eurodiputado y la aplicación de la inmunidad vienen determinadas por lo que dictan las leyes nacionales, en el caso de Junqueras y Puigdemont las de la Junta Electoral Central.

Fuentes europarlamentarias, además, insisten en que el Parlamento europeo no puede más que aplicar la legislación y jurisdicción actual y que el dictamen del Abogado General forma parte del “trabajo interno” del Tribunal. En cualquier caso, añaden, la Eurocámara respetará siempre lo que dicte el TUE y actuará en consecuencia.