Pulso digital y desglobalización en tiempo de pandemia

Una enfermera italiana ayuda a una paciente de coronavirus a mantener una videoconferencia con su familia.

No es que hayamos pasado de nuevo la mal llamada gripe española; no ha sido nada comparable tampoco a la Segunda Guerra Mundial. Pero el problema (global) está siendo de envergadura. Tanto es así, que el fondo de recuperación europeo ha lanzado 750.000 millones a los presupuestos de los Estados miembros con lo que también estaremos de acuerdo en esto: frente a la austeridad suicida de 2010, hoy tenemos fondos para decidir proyectos de inversión, orientados a transformaciones estructurales concretas, y esto incluye de manera prioritaria a la sanidad y los hospitales.

Por una vez, tendremos que estar de acuerdo que España ha sido de los países más castigados por el nuevo coronavirus, tanto desde el punto de vista sanitario cómo económico, y tanto en la primera ola como en los rebrotes / segunda ola. La decisión tomada con el confinamiento se debió a que el principal problema en los hospitales se planteaba en los servicios de urgencias y en que no hubiera suficientes camas de UCI para los enfermos graves de la covid-19.

Este proceso de desglobalización, o al menos buena parte mismo, va a depender de los resultados de las elecciones de noviembre en EEUU. Ya hay quién ha aventurado un nuevo impulso de la globalización si Trump pierde las elecciones. No podemos perder de vista, como dice Stiglitz, que los problemas globales como la automatización y el cambio climático solo se pueden abordar a través de la colaboración de los países.

Mural en Berlín que represent al presidente chino, Xi Jinping, y al estadounidense, Donald Trumo, dándose un beso con mascarilla.

La deriva autoritaria de los EEUU también hace discutible, hoy por hoy, su papel como sociedad abierta. De modo que el pulso entre ambas superpotencias no tiene que terminar necesariamente en la derrota de una de las partes sino que hay lugar también para la convergencia de sistemas. Convergencia hacia el hiperconsumo, la precariedad social y el autoritarismo.

Por eso, creemos que no es del todo exacto decir que China no pretenda extender su modelo, como se dice con frecuencia. En cualquier caso, lo que está claro es que, desde su gaige kaifang, iniciado por Den Xiao Ping a la muerte de Mao, lo que sí pretende es extender su influencia.

Hoy, nadie duda que la combinación del control masivo de la población con la inteligencia artificial recrea una suerte de autoritarismo digital. Paralelamente, los instrumentos de control producidos por inteligencia artificial pueden ser útiles para controlar a la covid-19 y, paradójicamente, eso los hace más aceptables en nuestras sociedades abiertas.

En estos meses de pandemia nos hemos familiarizado con aplicaciones informáticas para el control de los contagios y nos hemos convencido de la necesidad de los rastreadores como método para prevenir la extensión de los rebrotes. De las app, a pesar de todo lo que se ha hablado de ellas, no se conocen todavía resultados en el mundo; de los rastreadores se sabe que algunas comunidades autónomas en nuestro país no han hecho los deberes y han planificado sus labores de búsqueda sin contratar personal suficiente.

Es en ese escenario, además, en el que nos estamos comportando como clientes sumisos, a sabiendas de que llegado el momento vamos a tener que tomar partido por una de las dos potencias.

El nuevo coronavirus se está utilizando como justificación para dar el gran salto digital, cuyas muestras, además de la gran maquinaria de guerra que están construyendo las grandes potencias, son las siguientes: la administración y burocracia digitales (el gran cambio: se puede reclamar en un mostrador pero es mucho más difícil hacerlo en un ordenador); la telemedicina (el triunfo definitivo de la medicina de máquinas sobre la medicina de palabras); las clases telemáticas (adiós a la creatividad y a la educación como ascensor social); el teletrabajo (jornadas sin horarios, invasión del espacio privado y aislamiento); y, por último, las aplicaciones de rastreo.

Pero ese giro hacia un futuro distópico no tiene que ganar. El lado oscuro de la tecnología no tiene que enterrar un impulso tecnológico ligado a la justicia social. La innovación y la tecnología no deberían impedir que los hospitales continúen siendo un instrumento social que se abra cada vez más a la participación de los ciudadanos y de los profesionales sanitarios.