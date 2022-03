Putin advierte a la OTAN sobre la adhesión de Ucrania: ”¿Entienden a qué podría conducir eso?”

“Escuchen, la gente en Donbás no son perros callejeros. Entre 13.000 y 14.000 personas han muerto a lo largo de estos años. Más de 500 niños han sido asesinados o mutilados. Pero Occidente prefirió no darse cuenta de esto durante ocho años. Escuchen, ocho años”, dijo Putin, en referencia a la guerra que comenzó en 2014 tras el cambio de régimen en Kiev y la anexión rusa del territorio ucraniano de Crimea.

Putin ha asegurado que no tiene intención de declarar la “ley marcial” en Rusia porque no ve “motivos para ello”. “La ley marcial se introduce en caso de agresión externa, en Rusia no existe tal situación ahora y, con suerte, no existirá”, ha indicado.