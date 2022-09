Putin concede la ciudadanía rusa a Edward Snowden

El nombre de Edward Snowden saltó a la fama mundial en 2013, cuando fue el responsable de las filtraciones sobre los programas de espionaje de EEUU que sacaron a la luz el diario británico The Guardian y el estadounidense The Washington Post. “No tengo ninguna intención de ocultar quién soy, porque sé que no he hecho nada malo”, aseguró entonces el extrabajador de la CIA, que contaba con 29 años.