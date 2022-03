Putin y los desalmados advenedizos

Con motivo de mi trabajo, tuve una amistosa y larguísima cena con un miembro del equipo de Gorbachov y dos generales rusos que habían vivido nuestra Guerra Civil y se habían enfrentado con nuestra División azul. Hablamos de múltiples temas, unos fueron de halago al valor de los soldados españoles, en especial en la batalla de Krasni Bor, otra sobre la transición española y la más extensa sobre las reformas, innovaciones y cambios que impulsaba Gorbachov. Los tres compañeros de mesa expusieron que no querían pasar a un régimen capitalista, que no deseaban dejar de ser comunistas, pero sí querían que hubiese más libertad personal, de expresión y de empresas. Su temor era que estos cambios originaran el nacimiento de mafias que controlaran la economía.

Me llamó la atención que al preguntar si Gorbachov podría lograr los cambios que se proponían, respondieron que no los acabaría, pues para hacerlas necesitaba tener el control de la KGB y él no lo tenía.