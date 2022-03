Putin en su laberinto

“Los que aún ahora ‘entienden’ las razones de Rusia para aplastar a Ucrania, los ’buenistas’ habituales, no acaban de entender, sin embargo, que sus razones no son de este tiempo y este siglo”

Los que aún ahora ‘entienden’ las razones de Rusia para aplastar a Ucrania, los ’buenistas’ habituales, no acaban de entender, sin embargo, que sus razones no son de este tiempo y este siglo. ¿Y qué más da que Rusia quiera Ucrania?, ¿y qué si cree que tiene sobre ella derechos históricos, más bien histéricos?, ¿y qué si fue parte de la URSS? O tempora o mores. Gibraltar fue español y también lo fue el Virreinato de la Nueva España, que incluía territorios en lo que ahora son los Estados Unidos; y las Filipinas y etc. Aquel imperio donde nunca se ponía el sol de grande que era. Y a nadie en su sano juicio se le ha ocurrido jamás volver a unir por la fuerza lo que la historia y los hombres han separado.

Los argumentos de algunos seguidores de Putin, bolcheviques de corazón y nostálgicos de aquellos tiempos de idealismo y luchas, a pesar de que este ‘zar’ sea de extrema derecha, corrupto y cruel, que tienen más fe en el horóscopo que en el método científico, e insisten en el derecho ruso a amputar parcelas de soberanía nacional a sus vecinos por el mero hecho de serlo, me recuerdan a los del comunista canario Fernando Sagaseta, fiel a sus ideas y a su ortodoxia hasta la muerte, aún a costa del sacrificio personal y familiar. Un día, creo que en 1977, tuvimos un debate en una emisora local. No sé a cuento de qué le dije que cómo defendía con esa vehemencia a la Unión Soviética si allí a los disidentes los metían en un manicomio. Él me miró, condescendiente, y con media sonrisilla. “Tristán, la URSS es el paraíso de los trabajadores, eso está claro y no cabe discusión; y quien no esté de acuerdo e intente destruirla es un loco …¡y los locos van al manicomio!”