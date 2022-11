Qatar, el último baile mundialista de Messi, CR7 y la generación que cambió el fútbol... sin ganar el Mundial

Son la dupla que ha dominado el fútbol desde hace 15 años. Nada de lo ocurrido en este tiempo se ha escrito sin mentarles. En ausencia o presencia, las figuras de Leo Messi y Cristiano Ronaldo han sido siempre protagonistas. Y ahora, en Qatar, a ambos parece llegarles su ‘último baile mundialista’. Su última baza para lograr algo que aún no tienen, quizás lo único que aún no tienen: el Mundial. Lo logren o no, entrarán (más aún) en la historia al integrar el muy selecto club de internacionales presentes en cinco mundiales.

Más allá de estas cuestiones, los especialistas consultados asumen que Portugal no llega con la expectativa resultadista de una Argentina que todos sitúan en el ‘top-3’ de aspirantes. Brasil, Francia y la albiceleste, no necesariamente por este orden. ¿Más presión para Messi en su último gran ‘baile’? “No porque lleva viviendo esa ansiedad desde siempre”, retoma Esteva con un toque de humor. “De hecho, en sus declaraciones y en su círculo interno él no quiere cerrarse la puerta de ‘último mundial’ para que no estemos añadiéndole siempre la coletilla de ‘último balón’, ‘último duelo’... Es una manera de blindarse”.