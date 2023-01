Qatargate: Kaili no sabía nada del dinero, se enteró al ver las noticias y llamó a la policía

Sostiene el letrado que “lo primero” que hizo Kaili fue llamar a la policía belga, lo que es, dice, la mayor prueba de su inocencia. “Esto es una prueba seria: que su primer movimiento fuera hablar con la policía. Esto significa que no era consciente de que había algo ilegal en su casa, de lo contrario no habría llamado a la policía. Pero no fue posible porque la policía no hablaba inglés y entonces ocurrió el resto”, ha defendido el representante de la eurodiputada.