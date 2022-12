Qatargate: la presidenta de la Eurocámara promete revisar "todo" en busca de "presión indebida"

JOHN THYS via AFP via Getty Images

En una larga de rueda de prensa tras intervenir en la cumbre europea de este jueves, Metsola avanzó un “paquete amplio de reformas” internas que estará listo el próximo año e incluirá, entre otros cambios, un refuerzo a la protección de los denunciantes de corrupción, una prohibición de todos los grupos de amistad no oficiales con terceros países y una revisión de “cómo interactúa” el Parlamento con gobiernos extranjeros.

Las medidas que tomará el Parlamento Europeo

Por ejemplo, avanzó, ya se le ha impedido el acceso a la Eurocámara a los once representantes de la ONG No Peace Without Justice -dirigida actualmente por uno de los detenidos, Niccolò Figà-Talamanca- que tenían acreditaciones de lobistas.