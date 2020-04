Quan s’apaguin els focus

Aquest article també està disponible en castellà.

Aquestes setmanes de confinament ens aporten temps per a la reflexió, per a l’abandonament de les corredisses diàries. Ens donen la possibilitat d’estar amb els nostres, de descobrir sentiments que potser fa temps que no teníem. Però aquests dies també ens aporten molt soroll provinent de les xarxes socials o dels mitjans de comunicació, encarregats d’informar-nos, de proporcionar-nos dades i consells per al coneixement i per a la reflexió. Enmig d’aquest soroll informatiu, potenciat per la gravetat de la situació, hi ha també un soroll distorsionador. És el soroll dels mitjans irresponsables, que intoxiquen, o de les veus interessades que, com bé va definir Naomí Klein a la Doctrina de xoc, només miren de treure profit de tot plegat. Hi ha qui no descansa.

En general, la població intenta treure el millor de si amb actes de solidaritat, amb accions de responsabilitat i de generositat. Voluntaris que s’arrisquen per la població més vulnerable, empreses que canvien la seva producció per fabricar material que ens urgeix, empreses que regalen material i gent que, a nivell casolà, es posa a fer mascaretes que - deixeu-m’ho dir- no entenc com encara falten després de tant de temps! I regalen el material i el seu temps.

També veiem les accions de reconeixement cap als sanitaris, cap als qui hi són sempre que els necessitem: serveis d’emergència, policia o bombers. A tots ells els donem les gràcies i en reconeixem la funció.

Però enmig de tot això també sorgeixen iniciatives que aprofiten l’oportunitat per confondre’ns. M’explico. Aquests dies circulen moltes crítiques cap als nostres gestors i polítics. Són temps difícils i cal comprendre coses, encara que reconec que hi ha errors i lentituds que costen d’entendre. Criticar qui està al davant ha de ser sempre possible, sempre també que al darrere hi hagi la intenció de millorar les coses. És absolutament necessària la crítica per avançar. Però compte amb les crítiques fàcils que duen darrere intencions poc edificants, amb tàctiques populistes no sempre dissimulades.