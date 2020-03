"Qué bochorno": El enfado de este periodista tras ser entrevistado en 'LaSexta Noche' por el coronavirus

No parecía, cuando se despidió, que Antonio Martínez Ron, divulgador científico y editor de ciencia del diario digital Vozpopuli, hubiera estado a disgusto durante la entrevista que le hizo Iñaki López, presentador de LaSexta Noche, con motivo de la crisis del coronavirus. (Puedes verla pinchando aquí, a partir del minuto 3:22:20).

Sin embargo, a los pocos minutos, desde su cuenta de Twitter, escribió este mensaje: “Madre mía. Nada de lo que me ha preguntado Iñaki es lo que había acordado. En fin. No me veréis mucho más por La Sexta. Y qué bochorno de discusión. Bona nit”.