Qué es el síndrome de Gilbert, la enfermedad rara que padecen Paz Padilla y Jordi González

Se trata de un trastorno benigno que no se puede prevenir y ni siquiera requiere tratamiento, a menos que se abuse de este tipo de bebidas que sí hacen que el estado de salud del paciente se agrave. Si es importante llevar un cierto control médico de manera continuada, ya que a la larga puede provocar otros problemas, especialmente si existen enfermedades asociadas. De no ser así, la rutina del paciente no tiene por qué verse afectada.