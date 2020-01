¿Qué es exactamente el virus de Wuhan?

Este miércoles, la Organización Mundial de Salud se reúne de urgencia para determinar si declaran la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que surgió en Wuhan (China) en diciembre y que ya ha acabado con la vida de 9 personas y ha infectado a más de cuatrocientas.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han reconocido que la situación es “seria” y recomiendan no viajar a Wuhan si no es estrictamente necesario. El martes, se supo que el virus puede contagiarse entre humanos y se detectó el primer caso de un paciente fuera de Asia, en Washington (EEUU), que había estado en Wuhan.

Además de evitar los viajes a esta ciudad china, las recomendaciones de la OMS a la población china son claras: protegerse con mascarillas (incluso con doble mascarilla) y lavarse concienzudamente las manos. Nadie quiere que se repita la epidemia que se produjo hace casi dos décadas con la gripe aviar.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el nuevo coronavirus:

¿Qué es?

Un virus de la misma familia que el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) y que el MERS (Síndrome Respiratorio del Oriente Medio), enfermedades que se transmiten de animales a humanos, pero también tienen capacidad de transmitirse entre humanos, explican a Efe los investigadores Joaquim Segalés y Julia Vergara-Alert, del equipo de investigación de coronavirus del programa de Sanidad Animal del IRTA, y el jefe de la Unidad de Alta Biocontención de las instalaciones del centro IRTA-CReSA, Xavier Abad.

Se les llama coronavirus por la forma del patógeno y principalmente afectan al tracto respiratorio -especialmente los pulmones-, causan enfermedad grave y en algunos casos la muerte. Los principales síntomas son más intensos que una gripe, con fiebre, dolor y malestar general y problemas respiratorios.

¿Cuál es el origen de la infección?

No se sabe con exactitud, pero se cree que lo transmitieron animales salvajes en jaulas que estaban ilegalmente en el mercado de Wuhan, como ya sucedió en los casos de SARS y de MERS. Un estudio ha sugerido que las jinetas o gato almizclero, y los pollos, podrían ser portadores del virus pero todavía no está confirmado epidemiológicamente, señala Efe.

Después de que el Gobierno chino informara del brote a la OMS, el 1 de enero de 2020 se clausuró el mercado y comenzó el proceso de desinfección. El mismo día murió el primer paciente y el día 17, el segundo, dos personas de edad avanzada con problemas de salud previos que habían visitado el mercado.

¿Se conoce la secuencia genética del virus?

Sí. Varios centros de investigación de todo el mundo, sobre todo de China, lograron en pocos días identificar secuencias genéticas del nuevo coronavirus, confirmando que tiene un 70% de similitud con el SARS. Ahora se están realizando esfuerzos para aislar el virus, conocerlo y desarrollar vacunas u otros tratamientos, y elaborar pruebas diagnósticas específicas.

Desde este miércoles se sabe que el virus puede mutar dentro del cuerpo humano. La buena noticia es que también hay enfermos que han mostrado mejoría con el tratamiento aplicado.

¿Cómo se contagia?

Los coronavirus se contagian por las vías respiratorias, pero también se pueden transmitir por objetos o sustancias recientemente contaminadas, como ocurre con el virus de la gripe. Las medidas básicas son una higiene estricta y el uso correcto de equipos de protección individual: guantes, preferiblemente de caña larga; mascarilla respiratoria de nivel de protección FFP3; pantalla facial o protección ocular y bata de frontal sólido, si va a estar en contacto con pacientes.

¿Qué grado de mortalidad tiene?

Este es uno de los factores más importantes, junto con el de la tasa de contagio. Según los datos iniciales, la mortalidad del nuevo coronavirus es del 1,5%, aunque habrá que hacer un seguimiento diario para ver cómo evolucionan los casos. Por ahora, el “2019-nCoV” se puede considerar menos agresivo en sus consecuencias, comparado con el SARS y el MERS. La epidemia de SARS, con el último caso reportado hace más de 15 años, provocó la muerte de 800 personas y ha infectado a unas 8000 con una tasa de mortalidad en torno al 10%. El MERS, todavía activo pero geográficamente contenido en la península Arábiga, ha infectado a cerca de 2500 personas con más de 850 casos fatales con una mortalidad del 35%.

¿Por qué se considera una neumonía ‘atípica’?

Porque en este caso, la provoca un virus y no una bacteria, como sería el caso típico (y que se combate con antibióticos). No obstante, conviene poner en contexto las cifras para no alarmar en exceso: la neumonía común en España provoca unas 9.000 muertes al año y este nuevo coronavirus, de momento, se ha cobrado la vida de 9 personas.

