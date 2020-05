He visto algunas mascarillas que cumplen con los criterios de filtración pero la respirabilidad ronda el 77 así que no cumpliría la normativa de higiénicas ni de quirúrgicas. Así que ya sabeis, coged aire fácil y a por el martes. pic.twitter.com/ZHF5AoUSzh

Por este motivo, las mascarillas quirúrgicas (cuyo precio en farmacia no puede superar los 0,96 euros) son las más recomendadas en días de calor. No se pegan a la cara, por no ser ajustadas, y además permiten respirar con menos esfuerzo.