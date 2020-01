¿Qué es la cataplexia, la enfermedad que sufre Jordi Évole?

“Sí, sí, me ha dado. Me ha dado un poquito”, reveló este miércoles Jordi Évole durante su visita a El Hormiguero (Antena 3) . “Es lo de la cataplexia”, continuó el presentador tras pasarse varios segundos con la cabeza sobre la mesa.

En ese momento el conductor de Los de Évole (laSexta) no podía incorporarse con facilidad. Detrás de ese casi desmayo está la cataplexia, la enfermedad que le diagnosticaron a principios de 2019. “Ahora me desmayo menos porque me medico”, le contó a Pablo Motos, a quien el pasado 2 de mayo le habló por primera vez de este diagnóstico.

“Me di cuenta de que cuando me entraba la risa con según qué amigos, me entraba una flojera de cuerpo, pero de caerme, de no poder sostenerme recto. Es algo que le hacía mucha gracia a la gente, en plan, ‘mira, se cae de la risa’. Es como simpático, gracioso, pero realmente pierdo la musculatura y me caigo”, contó entonces. La risa que le provocó este miércoles la anécdota de Pablo Motos fue la que le originó ese desvanecimiento.