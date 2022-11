Qué es la nomofobia y cómo saber si la sufres

Aleksei Morozov via Getty Images/iStockphoto

El teléfono móvil es ya una extensión de su brazo para muchas personas y eso trae consecuencias que no siempre son positivas para el bienestar. Algunas personas con una total dependencia del smartphone sienten un miedo irracional ante la posibilidad de no tener disponible su teléfono.

Puede ser porque se le haya acabado la batería, se lo hayan dejado en casa, lo hayan perdido o se haya estropeado repentinamente, pero este miedo tiene un nombre común: nomofobia. Todavía no se considera un trastorno pero es un problema que afecta cada vez a más españoles.

Según la web de Sanitas , “el 58% de los hombres y el 48% de las mujeres sienten pánico” ante la posibilidad de no tener acceso al móvil, mientras que un 9% de personas sufren si tienen el teléfono apagado.

El portal sanitario también revela que los usuarios de smartphone cogen el teléfono una media de 34 veces al día y más de la mitad afirman sentirse aislados si no pueden hablar con sus familiares y amigos a través del móvil.

¿Cómo saber si padecemos nomofobia? Desde Sanitas enumeran una serie de síntomas que pueden ayudarte a saberlo. El más evidente es mirar el móvil de forma constante a pesar de no haber recibido notificaciones, pero también pueden indicarnos que tenemos un problema otras más habituales como no apagar nunca el móvil o parar la noche buceando en redes sociales. La cosa se pone seria si llegamos a perder horas de sueño enfrascados en estas aplicaciones o cuando se evita acudir a lugares donde no hay cobertura.