¿Qué es la promoción generalizada de la ministra de Educación y cómo te afecta?

Si van a ver de nuevo la comparecencia de Educación se pueden saltar las intervenciones de la ministra, porque no dice nada. Oigan, mejor, al secretario de estado y a la secretaria general de FP. La clave la dice ella misma al final, cuando Miguel Ángel Oliver le dice que se dirija a sus alumnos (como antigua catedrática de instituto) y contesta: “¡Uy, ya no me acuerdo!”.