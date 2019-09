¿Qué es mejor, un marino o un submarino?

Cómo me gustaría que en esta ocasión se repitiera.

No solo teníamos razones para sobreponernos –que eran las aportaciones de la técnica individual de cada uno de los jugadores y el bagaje táctico del que disponíamos y que incluso “inventamos” para el “último partido”– sino que los jugadores sumaron emociones personales y colectivas que forjaron una combinación explosiva de competitividad, confianza y deseo.

El viernes seguí la emocionante semifinal contra Australia intermitentemente: algo de televisión, algo de radio, la amable información de los ciudadanos con los que me cruzaba y los comentarios de los asistentes a una unión matrimonial civil que oficié como servidor público y concejal del Ayuntamiento de Madrid. Tanto la ceremonia como la victoria de la Selección fueron dos inmensas satisfacciones.

En segundo lugar, me enorgullece y agradezco el buen trabajo desarrollado por el seleccionador Sergio Scariolo y su equipo técnico. Han sacado lo mejor de todos los jugadores, técnica y tácticamente, y han valorado y fomentado su personalidad en la cancha y fuera de ella.

Por último, un deseo: me gustaría que este nuevo éxito de la selección española de baloncesto sirviera también para lograr una estructura nacional de verdaderos campeones mundiales; que no se desaprovechara como en otras ocasiones, pues la base de nuestro baloncesto no solo está en la Federación, a la que hay que agradecer su gran y meritorio trabajo, sino también en las canteras de clubes como Estudiantes y Juventud, que son las que históricamente han aportado más jugadores a la selección nacional y las que más han sufrido en los años de crisis. De igual modo, la Liga ACB es fundamental en esta estructura y debería recibir el apoyo y reconocimiento que merece.

Ojalá consigamos de nuevo un triunfo, que este nuevo éxito se convierta en una oportunidad para la alegría y confianza en nuestro país. Que el deporte vuelva a demostrar que, trabajando juntos, todos con todos, somos capaces de lo mejor.

