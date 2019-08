'Niksen': la técnica de relajación holandesa que en España siempre hemos llamado 'estar a la bartola'

Según los jóvenes, la palabra se puede utilizar en dos contextos; uno negativo —“Hij ligt te niksen” o ‘está tumbado sin hacer nada’— y otro positivo, “cuando no haces nada de forma deliberada”. Lógicamente, este último es el que se está poniendo de moda.

Después del danés hygge y del sueco lagom , ha llegado la hora del neerlandés niksen, que se traduce literalmente por ‘no hacer nada’. The New York Times , la revista Time y la edición estadounidense del HuffPost ya le han dedicado sendos artículos, pero ¿en qué consiste exactamente esta tendencia?

“Cada vez más gente pregunta por ello, y una rápida búsqueda en Google demuestra que podría ser la última tendencia después del hygge y el lagom”, reconoce Jeremy. Esta corriente del niksen como estado mental y arma contra el estrés tiene mucho que ver con la expresión “even lekker niks”, que cita Anne y que significa algo así como ‘el delicioso momento de no hacer nada’. Podría argumentarse que en el sur de Europa ya existe el dolce far niente y, efectivamente, esa ‘ociosidad que resulta agradable’ —ese dulce no hacer nada— es lo que preconiza, en teoría, el concepto neerlandés.

Parar “sin ningún propósito”

Tumbarse en el césped del parque, mirar por la ventana del metro, sentarse en un banco a pensar o escuchar música “sin ningún propósito” son formas de niksen. Pero también es niksen “alguien con resaca que se tumba en el sofá con la tele puesta y sin prestarle mucha atención”, ilustra Anne.

En ese caso, no suena tan distinto a nuestro ‘a la bartola’, que el diccionario de la RAE define, en su segunda acepción, como “despreocupándose, quedando libre de toda inquietud o preocupación” y que suele utilizarse con los verbos ‘echarse’ o ‘tumbarse’.