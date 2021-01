Qué es Parler y por qué demonios a la derecha le ha dado ahora por hablar de esta red social

La red social asegura en su web ser un altavoz para la libre expresión de ideas: “Hable con libertad y exprésese abiertamente, sin temor a ser desfigurado por sus puntos de vista. Interactúe con personas reales, no con bots”, publica.

Pues más de seis mil seguidores ya en Parler. Not bad.

“Apoyamos que la diversidad de puntos de vista estén representados en nuestra tienda de aplicaciones, pero no hay lugar en nuestra plataforma para las amenazas y la actividad ilegal”, dijo Apple en un comunicado. El panorama no es mejor en Amazon, ya que este ha optado por desalojarla de sus servidores web por “riesgo muy real para la seguridad pública”.

Como en Twitter, tiene versión móvil y escritorio y se pueden publicar fotos y vídeos, aunque hay algunas limitaciones a qué se sube; por ejemplo, sus creadores piden no cargar fotos de heces. De verdad.

En declaraciones a la cadena estadounidense CNBC, John Matze, creador de Parler, habló de la tendencia política de su marca. “Nunca pretendimos que toda la empresa fuera pro-Trump. Gran parte de la audiencia está a favor de Trump. No me importa. No los estoy juzgando de ninguna manera”, se limitó a señalar.

Por el momento, cualquier intento de navegación sobre ella en Google Play o el Market de Apple es inútil, pero vetada o no, se va a hablar mucho de Parler de ahora en adelante.