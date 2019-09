¿Qué es un libro en el siglo XXI? Múltiples e inimaginables formas de una obra en construcción

A finales de este siglo la narración de relatos habrá arrojado el libro como una perla liberada de una ostra. En la última década, hemos visto una etapa difícil de resistencia a esto, por supuesto. Son muchas publicaciones y las personas y sus consumidores han resultado ser fetichistas de los libros, de alguna manera más vinculados al formato rectangular y páginas y portadas de un libro físico tradicional que a la esencia real de lo que hace que ese libro sea valioso (o no): la historia interior. Pero, sin embargo, algunas personas pueden tener dificultades para aferrarse al libro y estar cansadas y tristes ante la diáspora de la narración de relatos. Si una vez el libro fue el soporte de origen que alojó a casi todas las historias principales, ahora la gran narración reside en muchos lugares y formas, y puede provenir de muchos medios y tomar muchos caminos hacia la conciencia de las poblaciones bombardeadas por el contenido y abrumadas por la narrativa. Esto es mucho más que el asunto del libro electrónico versus el libro impreso. Tiene que ver con el formidable y rápido surgimiento de los “streamers”, las enormes redes mundiales como Netflix (190 países) que hoy originan historias en muchas culturas del mundo y traducen y transfieren esas historias a otros mercados, soportes. Y tiene que ver con servicios de suscripción de audio multinacionales como Storytel de Estocolmo que lleva audiolibros de un idioma a otro. Son formas visuales y motores de audio de la narración de historias que coinciden mucho con el temperamento y el tiempo de esta época. “No tengo tiempo para leer” es un comentario común incluso entre los más intelectuales y personajes de hoy. Incluso aquellos que sienten que tienen tiempo para leer pueden encontrarse lejos de su alcance historias propias. La razón por la que Amazon Crossing es el mayor editor de literatura traducida hoy es que produce no solo obras literarias contemporáneas, sino también géneros de ficción – romance, misterio, suspenso – que responden a una base de consumidores que hace mucho tiempo dejó atrás su reverencia por la novela literaria. Amazon Crossing no tiene nada que ver con publicación, en caso de que no esté familiarizado con ella. Es una de las 16 huellas de Amazon Publishing, la editorial de libros de comercio propia y operada por Amazon.

Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es algo visual, auditivo, internacional. Agregue a esto la dinámica del contenido generado por el usuario, además de que ha entrado en la arena de desarrollo las plataformas como Wattpad con sus ochenta millones de lectores-fanáticos de ficción serializada en todo el mundo y de la “escritura en línea” en Asia y de los poetas de Instagram y los bardos de Twitter y autoeditores. Para sorpresa de muchos en las salas formales de publicación, hay muchos, muchos consumidores que están felices de leer las historias de sus vecinos tan rápido como leen el premio Goncourt del año anterior. El consumidor, después de todo, nunca fue tan exigente como quisiéramos los de la literatura. En los “Viejos tiempos”, la publicación impresa podía superar este problema porque determinaba para el mercado lo que iba a ser leído. Los editores eligieron los libros, los editores los produjeron, los críticos los aplaudieron, los lectores los compraron.

Hoy, la publicación puede verse sorprendida por un trabajo de autoedición que “sale de la nada” o por una impresionante historia creada en Hollywood por guionistas y cineastas o por una canción que estalla en popularidad a través de vastos servicios de suscripción de música y su hermana de vídeo musical son fuerzas que convierten a los cantantes en actores y conciertos en eventos del tamaño de una aldea.

En resumen, “el libro” en muchos casos hoy es el elemento menos importante de su pregunta. Ahí SIEMPRE SERÁN libros. Como siempre habrá obras de teatro en el West End y grandes lienzos en el Museo del Prado y representaciones en la gran Ópera en París. Pero estas son todas formas y vehículos y contenedores que se vuelven cada vez menos importantes a medida que la narración es superada por las fuerzas de la producción digital de medios de entretenimiento distribuidos, es algo que el mundo no ha visto antes.

Y como “el libro” en el siglo XXI da paso a la narración de historias en “lo salvaje” de tantos medios, en tantos contextos, el público gradualmente disminuirá su dependencia del “libro” y llegará a que lo que había dentro, la idea, era el punto importante, después de todo.

“El barco” alguna vez fue el gran medio elegido para viajar hasta que la velocidad y belleza del viaje aéreo lo superó. El punto era viajar. No el soporte, no los medios. Ese es el viaje que vemos ahora en marcha para contar historias.

Quienes trabajan en la narración de historias están aprendiendo una nueva habilidad, un nuevo atletismo estético y ágil nacido de la liberación de la cáscara del libro. Pueden ser escritores de películas y compositores y tweeteros nobles e incluso, sí, políticos y científicos, y líderes de bandas.

La transición más difícil puede recaer en nuestras editoriales.Deben ser muchas más cosas para muchas más personas en muchos más medios para muchos más públicos, o solo les quedarán pequeños rincones de la extensión narrativa.

Porter Anderson. / Fotografía de Jason-Ludwig

PREGUNTA ¿Si los asistentes de voz van a utilizar los metadatos para recomendar lecturas que, además, ellos mismos podrían proporcionar, ¿no se corre el riesgo de complacer al usuario solo con sus gustos preestablecidos y sin motivar otras lecturas y animarlo a explorar y asumir nuevos desafíos como lectores?

Por supuesto. Pero esto es solo un elemento pasajero del algorítmico. Hay que recordar, el término es “aprendizaje automático”. Los desarrolladores de asistentes de voz, al igual que la asistencia visual que se ofrece en una compra en línea, requiere experiencia: puede ser “capacitado” para ofrecer más de lo que normalmente se cree.

Los desarrolladores pueden, y predigo que lo harán, que Alexa te diga algún día. “Sabes, Winston, puedo contarte más sobre Javier Marías, y también puedo sugerirte otros tres autores que no has podido leer aún”.

La verdadera pregunta hoy es por qué todavía no podemos hacer que Alexa nos diga todo esto con voz masculina. A algunos de nosotros no gustaría conocer a Alex pero, aún, Seattle no está dispuesta a considerar esa opción. Llegará. Como todas las cosas impulsadas por las preferencias del consumidor finalmente lo harán.

El punto es que la “inteligencia artificial” se reduce solo en la medida en que limitamos sus capacidades. Y cuestiones como obtener recomendaciones completas a través del aprendizaje automático son solo cosas pasajeras, obstáculos en el camino del desarrollo, que pronto serán suavizados y olvidados a medida que avanzamos hacia otras capacidades, limitaciones y soluciones.

No hay que preocuparse por ningún momento en el desarrollo tecnológico. Por definición, cambiará.

PREGUNTA ¿Cuáles podrían ser las próximas tendencias en el mundo de los libros?

Reducción de la producción. Hay demasiados libros. En París se reabrió el debate por el exceso de libros de esta rentréeliteraria para los libreros. ¿Qué se supone que debe hacer alguien con 524 nuevas novelas en menos de tres meses? ¿Qué deben hacer los lectores y minoristas del mercado del Reino Unido con ese “Súper Jueves”? El año pasado, ese jueves fueron lanzados 544 libros “para Compras navideñas”. ¿Qué mercado tiene 544 novedades realmente dignas y libros para lanzar en un solo día? ¿Cómo se supone que una librería en la calle principal debe hacer frente a eso? Y Penguin Random House, en todo el mundo, por sí solo, producirá más de 15.000 títulos nuevos este año y cada año. Ese es el editor más grande de nuestro mundo, sí. ¿Pero 15.000 títulos? Lo que el mundo de la publicación necesita aprender es que más no es más nunca más. Mucho, mucho, mucho menos lanzamientos, cada uno cuidadosamente introducidos en el mercado con una estrategia astuta para llegar a los consumidores correctos: ese es el billete. En Francia, los editores redujeron el número de libros de la rentrés ante las quejas. ¿A cuantos? A treinta libros. Publicaron 524 en lugar de 554 libros. Eso no es de ninguna ayuda. Es hora de recortes serios en la producción para dar un enfoque genuino a la hora de vender a los autores.

Venta minorista en línea. El tiempo ha llegado. Siempre habrá una librería de barrio, pero probablemente solo una. El mundo del comercio en línea es simplemente demasiado conveniente, demasiado eficiente, y demasiado eficaz desde el punto de vista económico como para no seguir superando a los minoristas físicos. En los Estados Estados, ahora hemos visto llegar el punto de inflexión: la Asociación de Editores Americanos informan que durante dos años hemos visto más libros (en todos los formatos) vendidos en línea que en las librerías de ladrillo y mortero.

Porter ANDERSON, BA, MA, MFA

Editor-in-Chief, PUBLISHING PERSPECTIVES

@Porter_Anderson | Porter@PublishingPerspectives. com

1- ¿Qué es un libro en el siglo XXI?, Diccionario elaborado por escritores y experto del mundo

2- Elogio del libro de papel, por Basilio Baltasar.

3- Un libro es un libro independientemente de su forma, por Javier Celaya.