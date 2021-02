Qué es y cómo tratar la periodontitis, la enfermedad que dispara el riesgo de muerte por coronavirus

El trabajo, publicado en la revista Journal of Clinical Periodontology, ha sido desarrollado junto a investigadores de la Universidad McGill de Montreal (Canadá) y la Universidad de Qatar y advierte del riesgo de sufrir periodontitis, la enfermedad comúnmente conocida como piorrea, en caso de tener covid. Las posibilidades de que el positivo cause la muerte del paciente se multiplican por nueve frente a quien no padezca este problema.