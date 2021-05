Qué esperar del reencuentro de 'Friends'

Quien estaba esperando volver a reírse a carcajadas con los protagonistas de Friends no podrá hacerlo con el reencuentro que se estrena en HBO este jueves. Friends: The Reunion no es un capítulo al uso de la serie, sino una charla de Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Mathew Perry, Lisa Kudrow y David Schwimmer con el presentador James Corden.