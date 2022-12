Qué está pasando con Dani Martín

Aldara Zarraoa via Getty Images

Aldara Zarraoa via Getty Images

El mensaje del cantante llega apenas dos días después de su último concierto de la gira Porque me da la gana en la sala La Riviera en Madrid, de los que añadió varios fragmentos. De hecho, unos días antes del concierto fue criticado en redes sociales por los precios de sus entradas , 53 euros, bajo el pretexto de una “vuelta a los orígenes”.

Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta. He aprendido a cantar y no hacerme daño en la garganta en estos últimos tiempos, pic.twitter.com/SjSltBEP5C

Después de que muchos medios de comunicación y los propios seguidores especularon con que se bajaba de los escenarios, Martín ha querido aclarar que no se trata de una retirada acusando a los medios de comunicación de abusar del clickbait y jugar tanto con que se aparte de los escenarios como con su salud mental.

“Todo el que sea inteligente y haya leído mi último post sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir. Ni me retiro de la música ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona ni nada de eso. Creo que hay una especie de clickbait para sacar las cosas de contexto”, ha empezado diciendo.