¿Qué está pasando en Hong Kong?

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Una manifestación en Hong Kong.

A partir de 1997, el líder pasa a ser llamado jefe ejecutivo, siendo ahora un ciudadano de Hong Kong, pero lo seguía designando, no Inglaterra, sino ahora China. Surge una legislación llamada “Ley Básica” en la que Beijing le permite a Hong Kong elegir a su gobernante, pero bajo un comité electoral, de esta forma impidiendo que la ciudadanía votara directamente.

Vivimos la era de las migraciones, tanto o más que las prehistóricas, en donde las fronteras cambian de definición. No es de sorprenderse que los movimientos separatistas se vuelvan más y más frecuentes. California, Cataluña o el Brexit, son la punta del iceberg. En el lejano oriente también viven su propias insurgencias y sentimientos independendistas.

Actualmente Hong Kong ya forma parte del país asiático; sin embargo, no es 100% chino, está bajo un estatus particular llamado “Región Administrativa Especial”, una condición privilegiada que le otorga cierta soberanía, como usar su propia moneda (dólar hongkonés), idioma (cantonés) y pasaporte especial. Motivo por el cual los ciudadanos de la mayoría de los países no necesitan un visado para entrar a Hong Kong, pero sí para ingresar a China.

Cuando a China se le restituyó Hong Kong, la obtuvo con una única condición: que a la ciudad se le permitiera seguir siendo independiente por 50 años más antes de su adhesión total.

Dejando atrás las diferencias por la pugna de Hong Kong, que incluso llegó a niveles de cierta tensión cuando el propio Deng Xiaoping, líder de la República Popular de China en los ochenta, amenazara a Margaret Thatcher con tomar la ciudad por la fuerza. Han pasado ya dos décadas y las cosas han cambiado drásticamente, la incertidumbre que la población tuvo en un inicio se ha transformado en una actitud más desenvuelta y cómoda para la ciudad. Muchos años de colonialismo británico dejaron una marcada influencia occidental en la ciudad.

Ahora surge la duda: ¿qué va a ocurrir en julio de 2047? El dólar hongkonés dejará de existir para dar entrada al yuan, el mandarín sustituirá al cantonés como lengua oficial y el pasaporte de Hong Kong desaparecerá. Hay un segmento de la población que no quiere que las cosas cambien, otro que desea ser una república independiente, y otro que sí está a favor de la asimilación total con los beneficios que esto conlleva.

Argumentos de los separatistas son, por ejemplo, la negativa a la imposición de otro idioma, la preservación de su identidad cantonesa y la oposición al régimen político de la República Popular de China. Este discurso se contrarresta con los que muestran simpatía por la política china, el valor del yuan con respecto al dólar hongkonés, mayor apertura comercial de Beijing y el control de la inmigración en detrimento a las fuentes de empleo de los ciudadanos (Hong Kong es una ciudad con enorme densidad de población que no pide visa, y la residencia legal así como permiso de trabajo para extranjeros es relativamente sencilla).

Pero más allá de todo, existe una inconformidad de no poder elegir directamente a su propio gobernante sin la intermediación de un comité electoral formado solamente por 1.200 personas, seleccionadas de diferentes industrias y del sector privado, que son las que al final votan por el dirigente.