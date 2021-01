Qué está pasando en Israel, que ya ha vacunado a un tercio de su población

Israel es, con diferencia, el país que tiene más porcentaje de población vacunada: una tercera parte de sus 9 millones de habitantes ya ha recibido al menos la primera inyección. Según los datos que recoge la plataforma Our World in Data , el país ya ha puesto más de 4,3 millones de dosis, aunque la cifra no se corresponde con la cantidad de población vacunada, pues cada persona necesita dos pinchazos. Un millón y medio de personas tienen ya puestas las dos dosis, ocho veces más que en España, donde 193.000 personas han recibido la doble inoculación.

El Gobierno israelí pretende que para el mes de marzo todas las personas mayores de 16 años hayan recibido la vacuna, y entonces podrá hablarse de inmunidad de grupo. Pero no hace falta esperar a marzo para conocer algunas de las conclusiones que están sacando los epidemiólogos del ‘ensayo clínico’ a gran escala llevado a cabo en Israel.

De momento, los expertos hablan de resultados “muy prometedores” al observar que la vacuna ya comienza a hacer efecto dos semanas después del suministro de la primera dosis, y que con las dos inyecciones se puede alcanzar una eficacia superior al 95% que anunció la compañía Pfizer.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad israelí, de entre 428.000 personas que recibieron la segunda dosis de la vacuna hace más de una semana, sólo 63 —el 0,014%— se contagiaron de covid. Además, estas personas no desarrollaron síntomas graves, no tuvieron fiebre por encima de 38,5º C y no tuvieron que ser hospitalizadas.

Dos semanas después de la primera dosis, hay protección

El caso de estudio de Israel trae más buenas nuevas, y es que el efecto inmunizador podría llegar incluso antes de lo esperado. El Instituto de Investigación Clalit de Tel Aviv ha comparado a dos grupos de 200.000 personas de más de 60 años: uno de los grupos recibió la primera dosis de la vacuna y el otro, no. Hasta doce días después del suministro de la primera inyección, ambos grupos mostraban una tasa de contagios similar. Pero pasados 14 días, la tasa de contagios del grupo vacunado era un 33% menor. Y eso, sin haber recibido aún el segundo pinchazo.