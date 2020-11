Una de las mayores expertas explica qué pasa en Madrid con los contagios: la clave estaría en la primera ola

AFP7 via Getty Images

Aun así, cree que no se puede valorar “excesivamente bien lo que ha funcionado mejor, porque cuando pones las medidas, las pones todas a la vez” y que, en este caso, cabe la posibilidad de que se esté “escapando algún caso” ya que se dejaron de hacer pruebas a contactos estrechos.

La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Vanessa Martínez , ha concedido una extensa entrevista a la Agencia EFE en la que apuesta por fortalecer el sistema de detección de contagios y no tanto por ampliar los lugares para realizar pruebas diagnósticas, como piden Madrid y Cataluña, rechazando que en las farmacias se hagan test de antígenos.

Según la experta, podría deberse a las personas susceptibles de ser infectadas que quedan, ya que Madrid fue la región más azotada en la primera ola y en una parte de la segunda, y “si en una determinada población se transmite mucho, puede ocurrir que a la enfermedad le cueste más encontrar a personas que puedan infectarse”.

Lo contrario, indica, podría estar ocurriendo en Asturias, una de las menos castigadas en la primera ola, con lo que “prácticamente toda su población es susceptible y quizá por eso les está costando más controlarlo”.

No obstante, no cree que la solución sea el confinamiento domiciliario que el Principado ha solicitado alguna vez: “en marzo nos pasamos confinados durante mucho tiempo y bajamos la curva a costa de otras cosas, así que hay que intentar conjugar todas las opciones y dar más tiempo para no forzar la economía, porque al final puede afectar también a la salud”.



Mientras tanto, “hay que hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora: higiene, distancia social y mascarillas”. Y “tener paciencia”, porque queda mucho de convivencia con el virus.