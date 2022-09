¿Qué está realmente en juego en la batalla por los jueces que libran PP y PSOE?

No obstante, detrás del órdago de Lesmes y del enroque de un Partido Popular que se niega por activa y por pasiva a sentarse a negociar si no se aceptan sus condiciones , hay un telón de fondo que va más allá del mero plano judicial y el respeto a las reglas y tiempos de los mandatos. Tiene importantes connotaciones y consecuencias políticas. De hecho, la batalla por los jueces que se libra en los últimos años para que los populares den su brazo a torcer y cumplan con la ley, no se queda solo en el Consejo. Afecta directamente a los Altos Tribunales españoles, el Constitucional y el Supremo.

¿Qué ha pasado hoy en el pleno del Constitucional?

Este jueves los peores presagios se han confirmado y, como se había previsto, el pleno extraordinario del CGPJ ha finalizado sin un solo nombre en la mesa tras cerca de cuatro horas. Lo ha hecho después de que se consumase la amenaza del bloque conservador que también se ha anotado otro tanto al lograr fijar las “reglas del juego” de esta elección. Habían alertado de que no hablaría de candidatos hasta que se establecieran las normas para la propuesta y votación, pero también que había que respetar “los tiempos” del Consejo. En este sentido, no hay muchas expectativas de que los nombramientos puedan producirse antes del 13 de septiembre, cuando expira el plazo legal fijado.

¿Por qué es tan importante para los grandes partidos la renovación (o no) del TC?

¿Qué leyes están en jaque según la composición actual del Constitucional?

¿Cuál es la situación actual en el Supremo y por qué no se atisba su renovación?

Durante el discurso de Lesmes en la apertura del Año Judicial se produjeron distintas críticas a los partidos mayoritarios, PP y PSOE, por no alcanzar un acuerdo. No obstante, fue más que destacable un reproche que el presidente del Consejo dirigió directamente al Gobierno. A diferencia de lo ocurrido con el Tribunal Constitucional, la reforma exprés del Gobierno no ha afectado de la misma forma al Supremo y este hecho no ha sido bien recibido en el órgano de poder de los jueces.