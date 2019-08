¿Qué están haciendo mal los ′influencers’? apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta por Patricia Vera, community manager en Quora en Español:

Si eres un influencer es porque tienes una audiencia activa, que toma en cuenta tus opiniones, consejos y además recibes feedback por ello.

Es un término y “oficio” que se ha popularizado y cada sector (hasta el que no te imaginas) tiene su grupo de influencers.

¿Pero qué implica ser un influencer? Es todo un modelo de negocio publicitario: se construye una audiencia, se crea contenido para ella, y si el perfil es atractivo para las marcas, estas pueden pagar para que las mencionen. Es aquí donde viene la habilidad de negocio de cada persona, que sepa conectar con marcas adecuadas, que tenga habilidades de negocios e implemente estrategias que le permitan monetizar esa audiencia que logró crear después de tanto esfuerzo y contenido. No solo se trata de compartir una fotografía, vídeo o tweet. Se trata de ser coherente y no olvidar que existe una responsabilidad sobre todo el contenido que se comparte, en especial si en la audiencia existen menores de edad.

Ser un influencer no es lo mismo que actuar. Los actores, estudian un personaje, dedican mucho tiempo y técnicas artísticas para adentrarse en su papel y lograr convencer al público. El problema con muchos influencers es que dejan de ser auténticos, no son honestos y se convierten en malos actores, y como consecuencia su audiencia deja de creer en ellos. Dicen algo, pero actúan de otra manera a escondidas. Algunos se atreven a decir que el público malinterpreta, yo pienso que no se aprendieron bien el guion y por eso no supieron exponer bien sus ideas.

Actúan mal recomendando marcas que no tienen nada que ver con su estilo de vida, pero lo hacen solo porque les pagaron. El problema no es que cobren por esa recomendación, el problema es que no tienen un filtro de qué productos o servicios sí pueden recomendar o no. No piensan en lo que a su audiencia realmente les puede interesar. O peor aún, bajan la calidad del contenido por el cual el público los encontraba interesantes, y en lugar de mantener ese hilo natural, empiezan a publicar contenido forzado y falso.

Además de actuar mal, algunos pecan de arrogantes. Se olvidan que sólo son famosos en un sector, pero eso no significa que todos los conozcan y que todas las marcas se vayan a beneficiar porque los mencionen.