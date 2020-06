Qué fue de Coyote Dax

El cantante Coyote Dax (1972) desapareció de la televisión española tras la emisión del reality El Reencuentro: 10 años después en 2011. Antes, en 2004, había participado en GH VIP. En ambos programas los tertulianos de Telecinco lo relacionaron con Marta López por la intensa amistad y el coqueteo que mantenían en la casa. Al salir, el cantante no lo pasó nada bien con la reacción de su mujer, Lily Cervantes, que veía el espectáculo desde fuera. Ahora, a Coyote nadie le rompe más su pobre corazón.

Al hilo del Merlos Place , que golpeó de frente a la ex gran hermana, los colaboradores de Mediaset han recordado aquel supuesto idilio entre el mexicano y la colaboradora. Pero el cantante también ha querido sacar tajada del drama de Alfonso Merlos-Alexia Rivas-Marta López. De hecho, como ha asegurado en una entrevista concedida al diario El Mundo, está a punto de volver a España. Y se queda a vivir en Barcelona.

El propio Dax de la Rosa —su nombre real— ha confesado que le puede beneficiar que su nombre resurja en Telecinco: “Este tipo de cosas me han hecho estar de nuevo en la palestra, de una manera u otra. No pude estar físicamente en España para promocionar No rompas mi corazón 2020, pero —a raíz de esto— sí puedo estar en los programas de televisión”. El que fue el rey del hit country en 2001 vuelve con la misma canción 19 años después, y seguirá utilizando su sombrero.