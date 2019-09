¿Qué fue de Natalia Verbeke?

VITORIA.- La televisión ha asumido el rol del cine de hace unos años. Si no sales en la pequeña pantalla (o en las plataformas), te dan por desaparecido. Sin embargo, Natalia Verbeke no lo ha estado. No ha fallado nada para que no la hayamos visto en los últimos años. El motivo por el que se decantó por el teatro era lo suficientemente poderoso como para dar un giro a su vida: la maternidad. El teatro le permitía disfrutarla. Ahora, la intérprete reaparece con El nudo, la nueva serie de Antena 3 y Diagonal TV que se ha presentado este miércoles en el FesTVal del Vitoria y que se podrá ver de forma exclusiva en ATRESplayer Premium (al menos de momento).

Todo el mundo lo dice y ella no lo niega. Es una actriz de las de toda la vida, “de las comprometidas con la profesión, de las serias y de las que va con el texto aprendido. Y muy curranta”, ha explicado a El HuffPost. Eso también implica la exigencia, por ello ser madre no es lo único que alejó a Verbeke de la parrilla. La argentina es “muy selectiva”, pero no elitista. No es algo de ahora, si no cree en algo “le cuesta mucho hacerlo”.

Google sabe poco más de su vida privada que un paparazzi. Si esa parte se expusiera, el espectador se creería menos a los personajes, a pesar de que en las redes sociales ya no se oculta nada. No es ni miedo ni pudor: “Yo sé exactamente lo que cuelgo. Todo tiene que ver con lo que quiero que se vea de mí, no con lo que no quiero”.