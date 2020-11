¿Qué fue del centro izquierda?

Dejemos para otro día el análisis de por qué no es tabú pactar con el PNV y sí lo es con Ciudadanos cuando ambos forman parte del mismo grupo parlamentario en Europa y comparten no poca ideología socioeconómica. Y recordemos que la auténtica política sin complejos no es aquella que se autoexcluye del pacto entre diferentes, sino la que acomete un servicio público en favor de la ciudadanía haciéndolo efectivo y real.

Así, aprobar unos Presupuestos se convierte en una gesta histórica, cuando en realidad debiera ser un mero trámite que permite el despliegue operativo de las distintas políticas sobre el terreno, que es lo que realmente importa. Nos creemos muy de Izquierdas, la hostia de rojos, como dijo Eusebio Poncela en Martin H, solo porque los Presupuestos no llevan la aprobación ignominiosa de partidos alejados del tarro de las esencias de la izquierda, porque este es un Gobierno muy de izquierdasno se vaya usted a creer... y sus Presupuestos no los puede mancillar nadie que no se proclame de izquierda (o nacionalista en su defecto, claro). Bien... ¿Es de izquierdas la izquierda abertzale? ¿Se puede ser de izquierda y abertzale, o sea patriota, a la vez? Según la visión podemita según la cual ser patriota se reduce a esa idea vaporosa de la gente, sin duda. Según la tradición ilustrada e internacionalista de la izquierda la cosa es, cuanto menos, bastante más dudosa, o directamente un oxímoron.

No seré yo, sin embargo, el que reparta carnés de izquierdista, desde luego, pero lo cierto es que no es de izquierdas quien quiere, sino quien puede, y para poder no solo hay que declamar, también hay que cazar ratones y muchos, todos los días. Ya que la izquierda es materialista por definición. Por tanto, no se trata tanto de aprobar Presupuestos, sino sobre todo de aplicarlos. En este sentido conviene recordar que rara vez hay ruedas de prensa, presentaciones oficiales y puestas de largo de la ejecución presupuestaria, del grado de cumplimiento y efectividad de los presupuestos que un día se aprobaron con gran pompa. No las hay cuando gobierna la derecha, pero tampoco cuando lo hace la izquierda.