¿Qué fue del maestro Leiva, el recordado músico de '¿Qué apostamos?' y del 'Grand Prix'?

El maestro Leiva fue director de orquesta de Eurovisión en 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1995 y 1996 logrando la segunda posición de Anabel Conde, la cuarta de Sergio Dalma y la quinta de Azúcar Moreno. Pero seguramente el momento más recordado es el que sufrió la pareja de Toñi y Encarna Salazar en 1990, a las que un fallo con la música pregrabada les hizo volver a repetir la actuación.

Después ascendió todavía más a la fama con ¿Qué apostamos?, el programa presentado por Ramón García y Ana Obregón que se emitió entre el 1993 y el 2000 destacando con un atuendo muy característico: un esmoquin azul y amarillo y una pajarita oscura. Además se jugaba acabar en la ducha.

También cumplió ese papel de director en el programa de Emilio Aragón, El gran juego de la oca , por el que fichó en 1993 y estuvo hasta 1995.

Entre 1996 y el 2005 añadió el Grand Prix a su lista de éxitos como director de la banda. Quién no se acuerda de Ramontxu gritando a viva voz: “Maestro, clarines y timbales para recibir a Susanita, la vaquilla máááááás bonita”.

Pero desde que abandonara los concursos poco se sabe de Eduardo Leiva. Fue el director de la orquesta Chattanooga Big Band, a la que dirigió su disco Doble sentido.

En 2013 Eduardo Leiva reapareció en el programa de TVE Tenemos que hablar para hablar de Eurovisión en el que repasó sus diferentes pasos por Eurovisión, especialmente el de Azúcar Moreno.

El músico se mostró crítico con el formato actual: “No me gusta. Ya no es igual, no tiene nada que ver, no está el riesgo de que se equivoque el productor, el director. Está garantizado el sonido y el espectáculo, entonces no”.

Siempre ligado al festival, en octubre del 2018 participó en el XIII Congreso OGAE de la canción de España en Eurovisión donde, como no podía ser de otra manera, volvió a recordar su anécdota con Azúcar Moreno.