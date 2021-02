Qué ha ocurrido para que Portugal pase de ser un ejemplo a estar “al borde del colapso”

El Gobierno luso, por su parte, se escuda en que no contaba con la aparición de la cepa de Reino Unido. “Si hubiésemos tenido conocimiento a tiempo de la existencia de la variante británica, seguramente el marco de las medidas que se establecieron para Navidad habría sido diferente”, aseguró el primer ministro portugués, António Costa, hace unos días, al tiempo que reconocía que la gestión “está saliendo muy mal”.

“Todos queríamos unas navidades ‘normales’. Todos queríamos estar con nuestra familia. El trato era implementar algunas restricciones antes de Navidad y controlar el número de infecciones para que pudiéramos tener un pequeño ‘regalo’, con la posibilidad de pasar esa época del año con nuestra familia”, explica Cerqueira a El HuffPost por correo electrónico. “ Los restaurantes abrieron en Navidad, la gente pudo viajar entre regiones, no hubo restricciones de reuniones en las casas ”, enumera. “Obviamente, ahora nadie piensa que esas medidas fueron suficientes. Eran un regalo envenenado que, por otro lado, todos queríamos”, afirma.

Las autoridades lusas estiman que la cepa procedente de Inglaterra ya supone entre el 30% y el 50% de los casos de coronavirus que registra Portugal; sin embargo, Cerqueira considera que la causa de esta tercera ola desbocada no se encuentra sólo ahí, y probablemente habría que buscar su origen en las navidades. “Se habla mucho de la variante británica, pero no es posible explicar este tipo de incremento sólo con esa variable”, apunta el médico.

Lo que está viviendo Portugal es resultado de una “tormenta perfecta”, sostiene João Júlio Cerqueira , médico portugués especialista en Medicina del Trabajo y creador del Proyecto de Medicina Basada en la Evidencia (SCIMED). La relajación de las restricciones por Navidad, el retorno de portugueses residentes en otros países y la llegada de la variante británica del coronavirus han hecho su parte, y las consecuencias son visibles ahora. Incluso podría haber jugado en desventaja la falta de inmunidad entre su población, teniendo en cuenta que la primera y la segunda ola no les golpeó tan fuerte como a otros países, como España, donde se calcula que el 10% de la población ya ha pasado el virus .

Según el último informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) , Portugal es actualmente el país con mayor tasa de incidencia y de fallecimientos en Europa, con más de 1.400 casos por 100.000 habitantes y más de 247 muertes por millón acumulados a 14 días. España, que no tiene una situación para nada envidiable, muestra según esos mismos datos una incidencia de 1.000 contagios por 100.000 y 83 defunciones por cada millón de habitantes.

Las palabras de Costa no han gustado ni convencido, pues la existencia de la variante británica se conocía antes de Navidad , y el 18 de diciembre Reino Unido ya publicó un informe en el que estimaba que la mutación podía ser hasta un 70% más transmisible.

“El sistema sanitario está al borde del colapso”

Aparentemente, Portugal —del mismo modo que España— ya ha superado el pico de contagios. Pero eso no quiere decir que la situación en los hospitales haya mejorado. “El sistema sanitario está al borde del colapso”, constata Cerqueira. “Ya no puede asumir otra subida de casos”, advierte. “Las camas de UCI destinadas al covid están completas. Se ha pedido que se habiliten todas las camas disponibles en los hospitales, y nos hemos visto obligados a pedir ayuda a otros países europeos”, explica João Júlio Cerqueira.

“La gente se está muriendo por centenares, y el sistema ya no puede responder a otras enfermedades que no sean covid, lo cual lleva a un aumento de la mortalidad por otras causas”, lamenta el médico. “Hay demasiada incertidumbre. La cuestión no es que los casos bajen. La cuestión es que baje la ocupación de camas UCI. Y eso requiere más tiempo”, matiza.