Guía para entender las criptomonedas y a qué se debe su reciente batacazo

El valor verdadero de cada moneda es la tecnología que hay detrás

“Lo que hay detrás de ellos es la tecnología. Valor como tal, no hay una contraprestación, siempre se ha hecho un cálculo por el cual se estima la valoración”, explica Ribera, quien recalca que el valor de estas monedas es el algoritmo matemático que hay tras cada una, creado por una empresa tecnológica emergente. “El bitcoin se sabe por algoritmo matemático que solo puede haber 21.000.000 bitocoins, por eso es una moneda preciada, porque es finita, como pasa con el oro. Hasta hoy se han generado 19 millones. La revolución de estas monedas no es tanto cuál va a funcionar, sino el blockchain”, detalla.

“La revolución es que se elimina al intermediario bancario, el dinero no necesita de bancos como tales para existir. Las criptos como tal no tienen una implicación tan importante, sino el valor que tienen es la tecnología que hay detrás”, explica Ribera.

A qué se debe esta gran crisis

“Lo que ha ocurrido es que ha subido una barbaridad, todo el mundo ha querido crear su criptomoneda y la ha minado. Y, claro, cuando sube algo de una manera desorbitada, se crea una burbuja y la dificultad está estimar su valor. No digo que no valgan, pero la burbuja que hemos visto no es real”, detalla Ribera, quien apunta a que el entorno en el que se da la compra o inversión en criptomonedas no es el habitual.