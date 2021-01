Qué ha pasado con Paz Vega para que haya surgido un movimiento de apoyo a la actriz

“Yo no quiero compartir un cuarto de baño o un espacio cerrado con una persona que entiende por diálogo un bate de béisbol [en referencia a una imagen que la mujer compartió en Twitter] y que tiene un pene funcional, por simple cuestión de precauciones”, escribió Etxebarría. A continuación, la escritora relató que había sido violada a punta de navaja: “Como no me resistí, no me creyeron. Si me hubiera resistido, hoy no estaría aquí para contarlo”.