¿Qué ha sido de nuestra televisión?

Hace años, recordarán algunos, la televisión no era así. Antes, no hace tanto, tenía otros códigos, otra programación, otra profundidad; y esto no es algo que preocupe a un sector minoritario, sino que plantea cuestiones más obscuras. ¿Acaso no se han preguntado dónde está la programación infantil? ¿No se han parado a pensar que los espacios culturales prácticamente han desaparecido? ¿Verdad que han percibido que el cine en la pequeña pantalla es algo sospechosamente residual?