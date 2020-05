Qué ha votado y por qué cada partido en la cuarta prórroga del estado de alarma

🔴🏛️ Ao Vivo | O portavoz do BNG no Congreso, @NestorRego, intervén no pleno para posicionarse sobre a prórroga do estado de alarma.



➡️ O BNG abstense para non obstaculizar a prórroga do estado de alarma, mais discrepa nas medidas adoptadas polo Goberno.https://t.co/eZ3crT4FPj