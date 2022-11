Qué hace el Senado de EEUU y por qué es importante que se lo queden los demócratas

Qué hace el Senado

El Senado está formado por cien senadores, dos por cada estado. Antes de que se ratificara la Enmienda XVII en 1913, informa la Casa Blanca , los senadores eran elegidos por las asambleas legislativas estatales, no por medio del voto popular. Tras el cambio, los electores de cada estado los eligen por mandatos de seis años. Los tiempos de los senadores son escalonados para que casi un tercio del Senado deba ser reelegido cada dos años. Por ejemplo, en las elecciones del pasado martes no se renovaron sino 35 de ese centenar de asientos. Los senadores deben ser mayores de 30 años, ser ciudadanos del país por lo menos desde hace nueve años y ser residentes del estado que representan.

Por qué es importante el color de la Cámara Alta

Cómo ayuda esa victoria a Biden

El colchón que ha logrado el grupo demócrata en el Senado, ciertamente, facilita la gestión de una mayoría para el presidente Biden. La Cámara de Representantes cambia de manos, es cierto, y se acaba ese periodo estable de mantener el poder en las dos Cámaras, pero no perder las dos es un gesto de fortaleza, que contraría a las encuestas y compensa la baja popularidad del presidente, por debajo del 40% antes de las midterms. Biden puede coger vuelo, eso le ayudará de cara a la reelección en 2024, una cita con las urnas para la que no todos los demócratas estaban convencidos de la bondad de su candidatura.

“Le va a resultar mucho más difícil sacar adelante los grandes proyectos legislativos que tenía en mente y que le quedaban en el tintero, pero tampoco diría que habrá una parálisis. Primero, porque en EEUU no hay disciplina de partido, por lo que se puede convencer a seis, siete, ocho republicanos de 435 congresistas, es factible. Segundo, porque sí, se pueden sacar cosas adelante a base de negociar mucho más, claramente. Es más costoso, no tendremos la mayoría que teníamos antes, así que saldrán proyectos más consensuados, quizá más diluidos, pero se pueden hacer muchas cosas. No nos olvidemos que esta es una situación que ya vivió el presidente Obama al final de su mandato, también Clinton. Y lo tercero es que en este tiempo los presidentes tienen además la opción de los decretos presidenciales, que si bien no te garantizan la continuidad, te permiten hacer cosas en ese tiempo de minoría”, afirmaba a El HuffPost hace unos días el español Juan Verde, que ha sido asesor tanto de Biden como de Obama.