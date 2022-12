¿Qué hacen en Navidad las principales religiones?

Orlando Sentinel via Getty Images

Cristianismo

Como se narra en el evangelio según San Mateo , “José, que pertenecía a la familia de David , salió de Nazaret y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue”. Por eso, el hijo de Dios nació en el lugar más pobre sobre la Tierra (hoy en Cisjordania, Palestina ) como ejemplo para que los cristianos adoptasen la humildad como una de sus máximas. Lugar, día y año han sido acuñados como tradición a lo largo de los años, pero en realidad no hay base histórica para afirmar ni una cosa ni la contraria.

Por su parte, la mayoría de protestantes, que se pueden incluir en tres grandes grupos ( luteranos , calvinistas y anglicanos ), celebran la Navidad -lo hacía el mismísimo Martín Lutero -, aunque dejaron de hacerlo temporalmente en el siglo XIX, como forma de desligarse del catolicismo. No fue así en todas partes: en Estados Unidos , por ejemplo, católicos y protestantes han compartido los fastos de la Navidad desde 1607, primer año en que se celebraron estas fiestas en el país.

Y luego hay ramas que hacen lecturas aún más curiosas sobre la fecha en cuestión. Así, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días o mormones, que no se consideran una Iglesia protestante ni reformada sino una Iglesia “restaurada”, que se suma a la fiesta global pero precisan: “Nosotros creemos que el 6 de abril es el cumpleaños de Jesucristo”. Algunos como los Testigos de Jehová y algunas denominaciones protestantes menores consideran que, al no indicar en la Biblia la fecha del alumbramiento de Jesucristo ni ordenar celebrarla, no hay razón para fijar una fiesta por ese motivo.