Qué hacer para que tu perro no llore por las noches

Calentito se duerme mejor

Los cachorros no regulan bien su temperatura, por lo que no se adaptan bien al frío y al calor cuando dejan su camada y llegan a un nuevo hogar. Para evitar estos cambios bruscos, lo mejor es tener una temperatura ambiente de entre 20 y 25º C donde vayan a dormir, según Expertoanimal.

Primero, dentro del cuarto

Pero no hay que confundir estar cerca de ellos con meterlos en la cama. Aunque según los expertos no es malo dormir con nuestra mascota, si no quieres que se acostumbre, no lo hagas nunca.