"¿Qué has dicho?": el comentario a Dulceida que ha provocado un malentendido en 'El Hormiguero'

La influencer Dulceida ha ido este martes a divertirse a El Hormiguero. Aida Domenech, que así se llama la conocida creadora de contenido de 31 años, ha vivido un curioso momento junto a Pablo Motos.

Durante la entrevista, ya con Trancas y Barrancas asomadas en plató, ha tenido lugar un malentendido que se ha solventado poco después sin mayores problemas.

Dulceida ha confesado que, desde pequeña, tiene la manía de chuparse el dedo, razón por la que le ha quedado una especie de marca en el pulgar. “Es un chupete propio”, ha afirmado la influencer tras enseñar a cámara el bulto.

Y aquí viene el lío. Barrancas ha afirmado que el bulto “es como una ampolla”, pero lo ha dicho de una forma que muchos han escuchado: “Es como una polla”. Tras el comentario, Pablo Motos ha intentado resolver qué es lo que ha dicho exactamente su colaborador.

“He dicho ampolla”, ha repetido Barrancas. “Barrancas, eh... no has dicho ampolla”, ha respondido Dulceida. ”¿Qué has dicho?”, ha preguntado Motos.

“He dicho ampolla. Lo juro por lo más sagrado. Sois vosotros que tenéis los oídos guarros”, ha insistido el colaborador. “O pones límites en este programa o la gente se vuelve loca”, ha afirmado Motos.

El presentador ha pedido a sus compañeros que pongan de nuevo lo ocurrido. A la segunda escucha, Pablo Motos ha asegurado que sí ha entendido “ampolla” pero Dulceida seguía escuchando “polla”. “Igual lo he dicho con m aspirada”, se ha defendido.

“Ha dicho la A insonora”, ha afirmado la influencer. “Pero ha sido sin querer”, ha proseguido Barrancas para zanjar el tema.

Puedes verlo en el 0:58.