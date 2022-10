¿Qué hay de verdad en todo lo que se dice sobre los impuestos? Se lo preguntamos a expertos

Europa Press News via Getty Images

España es un infierno fiscal

La respuesta de ambos a esta afirmación es clara: no.

Coincide Rodríguez en el criterio. “Directamente no. Porque la presión fiscal, yéndonos a las cifras, los datos publicados por organismos internacionales demuestran que está por debajo de la media de los países industriales”, asevera.

Rodríguez explica que “hay algún país que puede tener la presión fiscal más baja en Europa” pero que “España no destaca por ser la que lo tiene más elevado”.

Cruzado explica que la presión fiscal subió en 2020, sí, pero que lo hizo “por la caída estrepitosa del PIB”. “En realidad, ese aumento que hubo, que aun así está por debajo de la media, fue debido no tanto a la recaudación sino a la caída del producto interior bruto”, indica el técnico de Hacienda, quien asegura que lo más lógico es tomar los datos de 2019, ya que el 2020, por la pandemia “no se puede tomar porque la caída del PIB fue superior en España e hizo que subiera la presión fiscal”. “Es una cuestión aritmética”.

Bajar los impuestos aumenta la recaudación

“Eso no es en absoluto seguro”, indica Rodríguez, quien cree que en un país con la presión fiscal no muy alta, como España, “tiene una incidencia reducida”.

“Que no es cierto que bajar la presión fiscal aumente la recaudación cada vez va quedando más en evidencia”, afirma el técnico de Hacienda, “prueba de ello es que en 2012, cuando llega el PP al Gobierno, el ministro Montoro, muy defensor de la curva de Laffer, se encuentra con una situación complicada y no sólo no baja los impuestos, sino que los sube y mucho”.