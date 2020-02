Qué importancia tiene Venezuela en los problemas de los españoles

Esas líneas de trabajo ya están ahí, como la ‘tasa Google’, ‘la Tobin’ o los retoques a la reforma laboral de Rajoy , sin ir más lejos. Sin embargo, Venezuela continúa en el foco, por las multifuncionalidades que le ha otorgado al asunto la derecha. Por ejemplo, el ex diputado del PP y ahora de Vox, Ignacio Gil Lázaro, trata de ligarlo a los aranceles de Trump, que tanto daño están causando a las exportaciones españolas en EEUU, como si Venezuela fuese la causa de todos los males: “Aparte de por razones de higiene democrática, como le gusta decir a la izquierda, los exportadores y agricultores están padeciendo”. ¿Quiere decir que Trump ha subido los aranceles por Venezuela? “Si este gobierno fuese fiable, y teniendo en cuenta las buenas relaciones bilaterales en materia de defensa con EEUU, debería poner las bases americanas en este país sobre la mesa para negociar. No hacer eso y calentar el ambiente con Venezuela, al final tiene reflejo en miles de trabajadores”, concluye sin sonrojarse.

Para José Antonio Fernández de Castro, el experimentado diputado del Partido Popular, hablar de Venezuela tanto es importante porque “el Gobierno de España no puede cambiar de posición y aparcar la defensa de la democracia, de la libertad, porque ahora gobierne en coalición con Unidas Podemos . No solo hablan de Venezuela los políticos, también los medios de comunicación. Y hoy hemos preguntado por otras cosas, como el paro, la prostitución de menores en Baleares o la agricultura. Estamos empezando la legislatura y cuando todos los ministros hayan expuesto sus líneas de trabajo, les preguntaremos por ellas”.

El PP ha cogido Venezuela como arma contra el Gobierno y no piensa soltarlo, sea o no un tema de vital importancia para los ciudadanos. Pablo Casado copia y asume la herencia de los tiempos en que Cuba era el principal peligro para la democracia española cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y Jorge Moragas se pasaba la vida, mochila al hombro, yendo y viniendo de la isla, para ser detenido —el gobierno de Fidel Castro le impidió la entrada en 2004 y se pasaron un lustro más utilizando la dictadura del país caribeño—.

Calvo, que ha comenzado por quejarse del cambio de la pregunta, “pero la voy a responder”, intentando tirar de acidez porque al ver el contenido “pensé que ohhh, van a ser políticos, van a hacer leal oposición” pero no, le ha espetado a Pablo Casado, “ya no son un partido de Estado señor Casado” y les ha recordado que en Cataluña no tienen ningún apoyo. La del Gobierno hoy no ha estado especialmente brillante, sea por la pregunta imprevista o por el cansancio, pero más días habrá.